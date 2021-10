Vanessa BAJOUE DEGAUGUE (DEGAUGUE)

En recherche active.



Compétences :

- Expertise des projets, Budget

- Recherche de financements français et européen, montage de dossiers d’appel d’offres

- Préparation et organisation des tournages (repérages, suivi du devis, supervision, recrutement des techniciens, artistes, négociation prestataires, contrats, DUE, autorisations, droit à l’image…)

- Organisation et suivi de la post-production (montage, FX, PAD, mixage, sous-titrage…)

- Comptabilité des projets, rendu de compte, facturation

- Distribution des films (festivals internationaux, évènements, vente TV française et étrangère…)



Mes compétences :

Directeur de production

Production audiovisuelle

Court-métrage