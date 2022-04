Jonathan DURON

Avec dix ans d'expérience dans la production vidéo journalistique et institutionnelle je cherche activement un poste de chef de projet. Après un voyage entre Paris et Bangkok à pied et sans argent dans le but d'aller à la rencontre des habitants j'ai écrit un livre et prépare un livre photo sur interculturalité. Suite à ce périple enrichissant je souhaite continuer à m'épanouir dans l’audiovisuel.



Compétences



-Élaboration de brief créatif, suivi, accompagnement du client.

-Coordination et encadrement des équipes techniques, des intervenants et partenaires extérieurs.

-Réalisation et adaptation de vidéos pour une diffusion événementiels, digital web et mobile (YouTube, Facebook, Instagram).

-Monitoring de performance, identification des tendances, optimisation SEO.



-Travail en équipe, management, sens de la relation client.

-Esprit d'initiative, autonome, sociable, dynamique, méticuleux, ordonné, réactif, créatif.



Mes compétences :

Montage

Journaliste

Tournage

BTS

Rédacteur

Jri

Environnement

Final Cut Pro