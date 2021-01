Denis GENTILE

Rédacteur, community manager et passant.

Trois mots pour dire qui je suis et ce que je peux apporter professionnellement.

Je vous l'explique en retraçant les étapes cruciales de mon parcours.



Ma formation personnelle peut se résumer en 3 étapes:



1- Philosophe (1986-1989), j'ai lu Aristote, Thomas d'Aquin et Plutarque, j'ai écouté Marcel Clément et Jean-Marie Meyer (mes profs charismatiques) et j'ai suivi les pas de Michel-Ange.



2- Artiste et écrivain (dès l'âge de 6 ans), d'origine Renaissance Italienne, j'ai visité Roma, Milano, Ferrara, Lucca, Arezzo, Siena et Firenze. Ces voyages ont transformé ma vie et je suis devenu "Le Passant Florentin", titre de mon premier livre publié en 2001 puis une deuxième édition en 2OO2. J'y propose une nouvelle façon de découvrir Firenze (en vente sur amazon.fr). En 2003, j'ai publié "Diversions de l'Ange", je vous invite à découvrir une autre merveille de la Toscana, la ville de Lucca (Lucques). Aujourd'hui, je prépare un nouveau livre, le plus ambitieux! L'idée de départ est Michelangelo.



3- 13 août 2002, Patrizia. Mais c'est une autre histoire. Une histoire d'amour.



Ma formation professionnelle peut aussi se résumer en trois points marquants:



1- Journaliste.

J'ai toujours voulu écrire et j'ai eu la chance de devenir journaliste à 21 ans. Mais aussi pour réaliser de nombreuses interviews



2- Disney.

Disney m'a donné de nombreuses opportunités notamment en tant que Guide VIP. J'ai rencontré des célébrités comme Diego Maradona, Eros Ramazzotti, Roberto Baggio et je me suis lié d'amitié avec Marco Simone, Vincenzo Montella et Franck Sauzée. Une autre opportunité se présentera grâce à internet.



3- Internet.

J'ai toujours aimé la technologie. C'est naturellement que j'ai appris à créer et développer un site web : code HTML, web design, rédaction, intégration, référencement, marketing on line, etc. j'ai été formé à tous les métiers du web.



Mon ambition ?

Utiliser les instruments du web pour écrire. Et écrire pour améliorer l'image d'un produit, d'une entreprise ou d'une personnalité.

Plusieurs métiers sont liés à cette ambition: GESTIONNAIRE DES MEDIAS SOCIAUX, ANIMATEUR DE COMMUNAUTES WEB, ANIMATEUR DE SITES WEB, RESPONSABLE EDITORIAL EN LIGNE, REDACTEUR ON LINE ou encore JOURNALISTE WEB.

Si vous avez besoin d'un rédacteur créatif et passionné, spécialiste du web, n'hésitez pas et prenez contact avec moi.



