Emmanuel ROUSSEL

Si l'idée n'est pas à priori absurde, elle est irréalisable écrivait Albert Einstein. C'est dans ce sens que j'ai créée le Groupe Nouveaux Mondes. Première société du groupe: une télévision locale basée en Seine et Marne (Ile de France).

Depuis le groupe s'est diversifiée dans les métiers culturels: édition / production audiovisuelle / édition de chaîne de télévision (www.nouveaux-mondes.com), le retail (une enseigne de coffee shop en France:Array), le tourisme l'agroalimentaire et l'environnement (distribution d'un système de traitement d'eau révolutionnaire 100% écologique et reconnu comme seule alternative au chlore.

Nous sommes présent en Europe et Afrique francophone de l'Ouest



Mes compétences :

Retail

Video

Multimédia

Cosmétiques naturelles

Télévision

Tourisme