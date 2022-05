Sandrine ROY

J'accompagne les personnes désireuses de dépasser leurs difficultés émotionnelles, certains comportements, des manières de pensées à évoluer et à s'épanouir dans le sens qui leur convient, afin que chacunes vivent en harmonie avec soi et avec les autres à chaque instant.



"Parce que rien ne changera,si nous ne commençons pas par nous même » (Thierry Jansen).



Le choix et l'association des techniques de thérapies brèves utilisées lors d'une séance, convergent vers la recherche d'un changement rapide, efficace et durable pour permettre à la personne d'être rapidement libérée et autonome vis à vis de sa problématique initiale.

Il s'agit donc de séances adaptées individuellement aux besoins de chaque personne de manière pérenne et suffisamment brève.



L’hypnose est un état de conscience modifiée, un état naturel que chacun expérimente plusieurs fois dans la journée, lorsque vous êtes « dans la lune » ou que vous conduisez de manière « automatique » alors que vos pensées sont déjà ailleurs …. Cet état de" transe" (ou de conscience modifiée) peut être profond ou très léger, suivant la problématique à travailler et conduit à accéder plus librement à vos ressentis internes, vos pensées, vos émotions, vos sensations... et à appréhender d'une manière différente les choses en vous permettant de créer de nouvelles associations vers la voie de votre changement.



www.hypnose-alternatives.fr, sur RDV tel. 06 02 39 52 91 ou sandrineroy28@gmail.com



Mes compétences :

Hypnose ericksonienne

Ressources humaines

EFT

Coaching

Thérapies brèves

RITMO (Retraitement de l'Information Traumatique p

Programmation Neuro Linguistique