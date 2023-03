Adrien BOYER

Rigoureux et doté du sens de l'organisation, j'ai pu au cours de deux expériences de manager développer une capacité à féderer autour de divers projets de valorisation et de conservation du patrimoine. Persévérant et capable de m'adapter à l'environnement qui m'entoure, je suis à la recherche d'un nouveau challenge professionnel.



Mes compétences : Définir le projet muséographique (évènement, exposition, acquisition, ...) et concevoir les actions de présentation et de valorisation du patrimoine et des collections ; Coordonner l'activité d'une équipe ; Gestion de projet ; Gestion de budget ; Médiation culturelle du patrimoine - Conception et réalisation de visites guidées - Conception et animation d'ateliers