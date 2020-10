Adrien CHAUVIRÉ

Bonjour et bienvenu à toutes & tous :)



Durant 18 années, boulanger pâtissier commercial en R&D dans une entreprise leader sur le marché pain bio, passionné de naturopathie, sophrologie, neuroscience, géobiologie, ETP ... je suis actuellement en formation de naturopathie (3 en parallèles) afin de faire évoluer ma reconversion professionnelle, où j'envisage louverture de mon cabinet en août 2021.



Je recherche aussi un bureau de consultation (avec une salle d'attente) disponible sur les villes de Nantes & Angers, éventuellement Chateaubriand, pour une location à la journée. Possibilité de partage en co working du bureau avec d'autres thérapeutes ou praticiens de santé (mais pas de open space, la consultation étant un moment privé pour le client).



Si vous souhaitez échanger ensemble sur nos passions communes et complémentaires, ce sera avec plaisir pour moi.



Je suis également joignable au 06 22 25 77 69



A bientôt peut être !



Cœur-dialement



Adrien



Mes compétences :

Naturopathie