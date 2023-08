Technicien Informatique Sédentaire avec 1 an et demi d'expérience en tant que Hotliner.





À la recherche d'un poste de Technicien Informatique, disponible immédiatement.





Je souhaite aussi acquérir de nouvelles compétences et, dans ce cadre, je désire dans le futur reprendre mes études avec l'objectif d'acquérir une licence d'Administrateur réseaux en alternance.