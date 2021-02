Adrien CONTESSOT

Passionné par les technologies de l'information et de la communication je suis attiré par les grands projets de dimension industriels favorisant les évolutions techniques et technologiques en rupture avec les standards du moment





Mes compétences Opérationnelles :

Architecture et modélisation : SOA, SAS, Composants, couches, BPM, MVC, Buisness Intelligence, N-tiers

Administration systèmes : Windows10, Linux Red Hat, Centos

Administration plateforme Hébergement : Apache, IIS, Tomcat, JBOSS

Infrastructures et Environnements Dynamique : Docker, Conda

Testabilité et Intégration Continue : Jenkins, JUnit, CppUnit

Qualimétrie : Sonarqube, définitions des pratiques et des métriques

Gestion des faits techniques : JIRA

Gestion de configuration : GIT, SVN, ClearCase

Gestion des binaires : Artifactory : Maven, Gradle, Pypi, Conda, Docker, P2, Composer, NPM

Base de Donnée : Hibernate, PostGreSQL, MySQL, Oracle

IDE : Netbeans, Visual Studio, Eclipse



Langages : C#/LINQ, JSE, JEE, PHP, Javascript, SQL, C++, VB, Python, UML,

XML, CSS3, C, VHDL, Perl, Assembleur, Shell



Frameworks : ADO.NET, WCF, WPF, Hibernate, JPA, Prototype, jQuery, Symfony4, Doctrine, Twig, Razor, Bootstrap, Grails, JUnit, JSF2, Struts, EJB, Spring





Mes compétences fonctionnelles :

Gouvernance des SI

Gestion de projet

Analyse et formalisation des besoins clients : MOA/AMOA

Méthodes Agile : Scrum, XP

Coaching bonnes pratiques logicielles

Animation de formations

Encadrement sous traitance

Mise en place des instances de support : ITIL

Construction de Proof of Concept