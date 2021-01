Depuis 2011, Serendip réalise plus de 200 missions par an avec plus de 100 clients du secteur de la santé en France et à linternational.

Nous répondons à l'ensemble des besoins de recrutement des acteurs du domaine médical :

Laboratoires pharmaceutiques

Fabricants de matériel médical et déquipements hospitaliers

Entreprises de biotechnologie

Spécialistes du diagnostic & de l'analyse médicale

Prestataires de santé à domicile

Établissements de soins