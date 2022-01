Adrien MARGUERETTAZ

4 années d'alternance dans le domaine du Transport et de la Logistique m'ont permis de découvrir un monde complexe et rempli de challenges. Au fur et à mesure que ma formation avançait, j'ai pu voir mon projet professionnel évoluer, influencé par les rencontres que j'ai pu faire et les missions que l'on m'a confié.



Ces 4 dernières années m'auront apporté une expérience variée : de la découverte de la Supply Chain du groupe RENAULT à l'élaboration de réponses aux Appels d'Offres Internationaux chez DB SCHENKER, en passant par l'analyse d'indicateurs et l'étude de plans de transport chez DACHSER.



Aujourd'hui, à la fin de mon Master 1 à l'École Supérieure des Transports de Paris et envieux d'élargir encore mon domaine de compétences, je compte poursuivre mon apprentissage en Master 2 dans le domaine des Achats.

Je suis actuellement à la recherche d'une formation qui me permettrait d'avancer encore dans mon projet professionnel. Je suis intéressé par le MAI - Management des Achats Internationaux & Innovation de KEDGE Business School à Paris.



Mes compétences :

Logistique

Réglementation et organisation du transport

Permis B

Esprit d'équipe

Ambition

Dynamisme

Artiste