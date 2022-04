Claire CAROUGE

Jeune femme de 30 ans, compétente et passionnée par le secteur de l'immobilier vous propose ses services pour vous accompagner et vous trouver le projet de votre vie.



Soucieuse de faire le bonheur de mes clients, je me donne à fond pour réussir mon travail et les satisfaire.



Mes atouts principaux sont mon sens de l'écoute, ma sociabilité et ma détermination ce qui me pousse à aller plus loin et d'arriver à mes fins.



Mes compétences :

Gestionnaire d'approvisionnement

Employé commercial

Microsoft office

Logiciel interne

Guide de randonnée équestre

Logistique

Cavaliére

Secourisme

Comptabilité

Transport