Adrien MARION

Plus de 15 années d'expériences en développement technologique et scientifique (biomédical, jet d'encre) au sein d'organisations publiques et privées.



Expérimenté en gestion de projets R&D et management d'équipe pluridisciplinaires.



Expertise technique attestée par 12 publications scientifiques internationales et 3 brevets.



Diplômé de l'ESEO Angers (ingénieur, 2006), l'Université d'Angers (DEA, 2006) et l'INSA-Lyon (PhD, 2009).



Ouvert d'esprit et motivé par les challenges, j'attends de vos nouvelles.



Mots-clés : ingénierie système, leadership, gestion d'équipe, gestion de projets, WBS, planning, budget, allocation de ressources, validation système, physique, mécanique des fluides, acoustique, thermodynamique, modélisation, traitement de données, jet d'encre, biomédical, enseignement supérieur, conférences internationales, présentations orales & écrites, propriété intellectuelle