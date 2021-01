Adrien PADOL

Avant tout intéressé par les technologies gravitant autour du XAML (WPF, Windows & Windows Phone 10) et la plateforme Xamarin.



Principales technologies et langages manipulés:

C# .NET (XAML, WPF, ASP MVC, WebServices)

Xamarin.Android

SQLite



Environnements de développement actuel:

Visual Studio 2013 Ultimate / Visual Studio 2015



Outils de gestion de base de données actuels:

SQL Server Management Studio, SQLiteBrowser



Mes compétences :

Android

ASP

CSharp

Informatique

JAVA

Java Android

Logiciel informatique

Microsoft C-SHARP

MVC

MVC 2

MVC 3

MVC2

MVC3

Web

WPF

Développement informatique

SQL

C#