Adrien PÉTRAU (ADRIEN PÉTRAU)

Bonjour,



Je suis à la recherche d'un cursus commercial en alternance à compter de la rentrée Septembre 2021.

Diplômé dun bachelor en stratégie commerciale à KEDGE BUSINESS SCHOOL, sur le campus de BAYONNE, jai abordé pendant mes études les différents aspects de la fonction commerciale.



Curieux, dynamique et enthousiaste, j'ai pu démontrer mes capacités dimplication, développer mon sens du contact et acquérir également davantage de confiance.

Jaurais à cœur de mintégrer au sein de votre équipe et de participer activement au développement des activités de votre service.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.