Experience en gestion QHS&E, optimisation et amélioration continue en industrie et gestion d'entreprise.



Diplômé d'un MBA en gestion de la technologie, à l'Université de Technologie de Sydney. Interêt en stratégie, business and QHSE management.



Mes compétences :

Production

MBA

Ingénieur

International

Industrie

Logistique

Organisation

Maintenance

Communication

Marketing