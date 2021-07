Francis LEROY

Manager of French office, I'm developing South European business, providing RAMS & Durability software and service solutions for automotive, aerospace, aeronautics, energy, industries. Long experience on B2B market , selling high value technological solutions to improve profitably of my customers.

Particular expertise in new business development and global account management. My key attributes include being - strategic, motivational, reliable, diligent, hard working and flexible.



Longue expérience dans la vente B2B de solutions technologiques avancées afin d'améliorer la compétitivité d'une clientèle industrielle des secteurs automobile, spatial, aéronautique, énergie.

Actuellement en poste en tant directeur commercial sud Europe chez HBM Prenscia software, je coordonne et anime une équipe de plusieurs ingénieurs afin de mener une action stratégique et ciblée sur de grands comptes Européens. Depuis plusieurs années, le bureau Français dont je suis responsable, connait une forte croissance.





Mes compétences :

Aéronautique

Software

Automotive

Test

Développement

Matériaux

Sales

Simulation

Fatigues des Métaux

NTIC Nouvelles Technologies de l'Information

Logiciel

Créativité