Je suis diplomé en biologie et en biologie moléculaire. J'ai choisi la carrière d'auteur en ces domaines. Je suis auteur de plusieurs ouvrages destinés aux étudiants, ainsi que d'unn dictionnaire encyclopédique de biologie et des termes médicaux. Je présente également une conférence sur le thème : "L'Origine de la vie et le sens de l'évolution et propose de traiter ce sujet dans des revues de vulgarisation.