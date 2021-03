Adrien SANDOZ

Récemment diplômé, j'ai commencé ma carrière avec une expérience très formatrice effectuée au sein d'une association, le CNAS, en tant que chargé de développement et d'animation.

Rigoureux, ma formation universitaire pluridisciplinaire me permet d'intégrer différents types de structure : associations, collectivités territoriales, entreprises, organismes consulaires.

J'apprécie le travail en relation avec des publics variés : élus, responsables internes de collectivités ou d'entreprises, agents publics.

Après avoir eu en charge le tourisme et la communication externe au sein d'une communauté de communes rurale, je suis actuellement chargé de la communication interne auprès du Directeur général des services du Département du Territoire de Belfort.



Mes compétences :

Suivi de gestion

Force de proposition

Animation de réunions

Adaptabilité

Relationnel

Esprit d'équipe

Conscience professionnelle

Microsoft Office

Synthèse rédactionnelle

Responsabilité sociétale des entreprises

Droit des collectivités territoriales

Retouche photo

Communication interne