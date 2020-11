Adrien THIBAULT

- Packshots & catalogues mode.

- Réalisations de Lookbook (Direction Artistique et production).

- Reportages photo (Corporate & Presse).

- Réalisations de campagnes de communication.

- Réalisation de Portraits Corporate & Officiels (Ambassadeurs, Grands Patrons).



Formation artistique par Sarah Dobai (Artiste & Professeure au Royal College (UK)), dont j'ai été l'assistant sur un projet pendant près de 3 ans (Repérages, Shootings, Résidence Artistique), j'apporterai un regard construit et réfléchi à la réalisation de vos projets.



Détails:

- Studio Packshot et Plein Pied situé à Porte des Lilas (500 mètres de Paris).

- Langues : Français / Anglais (Bilingue)

- Possibilité d'expédition de pièces au Studio pour réaliser des photographies à distance.



Portfolio en ligne: adrienthibault.fr



Most Up to Date Profile: check Linkedin



Mes compétences :

Photographe portrait

Photographe publicitaire

Photographe Paris

Commercial

Photographe événement

Reportage