Adrien TISSERANT, marié, 36 ans. Ingénieur en eau et environnement de formation et passionné de sport, de voyage et de nature, j'ai décidé, après avoir travaillé pendant plusieurs années comme chef de projets de maîtrise d'oeuvre en bureaux d'ingénierie conseil aux Antilles et un périple d'un an à vélo en Amérique du Sud, de me reconvertir dans le tourisme et les sports de pleine nature. Depuis maintenant cinq ans, j'ai ainsi travaillé en PACA en tant que moniteur sportif dans différents domaines et types de structures, également en tant que responsable de base de loisirs multisports et depuis 5 ans comme directeur de parc de loisirs à Lyon.



Mes compétences :

Gestion de projet

Environnement

Force de proposition

Autonomie

Travail en équipe

Tourisme responsable

Dynamique

Encadrement sportif

Organisation du travail