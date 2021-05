Evgueni TOULIANKINE

Ingénieur chef de projet chez Enertime depuis 2014



Ingénieur en énergie diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes et de l’Universidad Politecnica de Valencia (Espagne) en 2010.

Après une expérience en tant qu’ingénieur commercial export pour une PME industrielle française à Moscou (Russie) et plusieurs mois de voyage autour du monde, j’ai rejoint setec its en tant qu’ingénieur d’étude sur des projets de transport urbain : J’ai eu l’occasion de travailler sur plusieurs projets variés (Grand Paris, Véhicule électrique en Bourgogne, Ecotaxe) et d’occuper une fonction transversale au sein de l’entreprise en tant qu’adjoint du directeur commercial et développement pour assurer un suivi opérationnel des réponses à appels d’offres en France et à l’international.



J’ai rejoint ENERTIME en 2014 et je suis en charge du développement des projets de pompe à chaleur (PAC) de grande puissance pour des projets de Réseaux de Chaleur géothermiques et de récupération de chaleur.



LANGUES : Français, Russe (Bilingue), Espagnol (Courant), Anglais (Courant), Allemand (Moyen)



Mes compétences :

Anglais

Electricité

Energie

Environnement

Espagnol

International

Russe