Blanche DANO - TARDIEU

Ingénieure centralienne et diplômée du master of transportation de l'université d'Auckland (NZ). J'ai d’abord travaillé pour KEOLIS au sein de la direction bus des transports de l’agglomération lilloise où j'ai notamment participé à la réponse à l’appel d’offre de renouvellement de la DSP et à l’amélioration des méthodes d’évaluation des temps de parcours.



J'ai ensuite été en charge de la production des réponses aux appels d’offres de la Région France de SYSTRA, aussi bien sur le plan technique et organisationnel que sur le plan financier.

J'assiste aujourd’hui le chef de projet responsable des raccordements de la ligne LGV SEA dans le secteur de Tours. Coordination, suivi des marchés travaux, planification, reporting, j'anime l’équipe de maîtrise d’œuvre et les relations contractuelles pour assurer le bon déroulement de la réalisation de ce projet d’envergure sur le réseau ferré exploité.



J'ai à cœur de mettre en œuvre ses qualités relationnelles pour conduire les équipes de SYSTRA et de ses partenaires à satisfaire les exigences, anticiper les besoins, optimiser les programmes proposés et valoriser leur savoir faire.

Mes fonctions lui confèrent une bonne connaissance du cadre réglementaire imposé aux marchés publics (Code des marchés public, Loi MOP) et aux projets d’ingénierie ferroviaire (organisation des débats publics, procédures d’enquêtes publiques, procédures administratives, réglementations ferroviaires, etc.) ainsi qu’une bonne vision des phases travaux sur le réseau ferré exploité.



Mes compétences :

Engineering

Public Transport

Transport

Transportation

Transports

Transports en commun

Ingénierie

Transport ferroviaire

Gestion de projet

Management de projet