Ludovic SALVI

Je travaille depuis près de 20 ans dans le domaine de l’évaluation économique des projets d’infrastructures de transport.





EXPERIENCE

Depuis 2007 INEXIA – Direction Projets Amont et Expertise

Directeur d’études économiques.

Directeur d’études pour des grands projets d’infrastructure de transport : LGV Poitiers-Limoges, LGV Toulouse-Narbonne, Canal Seine-Nord Europe…

Expert en Partenariat Public-Privé.



2001-2006 SNCF - Ingénierie - Direction des projets

Responsable du Groupe Etudes Economiques

Réalisation et pilotage des études économiques nécessaires à la vie d’un projet (études socioéconomiques, bilans économiques, évaluations économiques et sociales…)

Réalisation et pilotage d’études générales préalables à l’émergence de projets d’investissement.





1998 – 2001 Réseau Ferré de France

Chargé de l’évaluation des projets au sein de la Direction Financière

Analyse de risque financier des projets

Etablissement pour le directeur financier de la participation financière envisageable aux projets d’investissement.



Chef du département des études économiques de la Direction du développement

Maîtrise d’ouvrage des évaluations économiques et socio – économiques des projets





1991-1998 Ingérop – Service Transport Economie Aménagement

Economiste Chef de Projet

Direction et réalisation des études économiques dans le cadre des études associées aux projets d’infrastructure de transport routières, ferroviaires et navigables.



FORMATION



1990 DEA d’économie mathématique et macroéconomie appliquée. Université de Paris X

1989 Maîtrise d’économétrie. Université de Paris X.