Adrien VILLAUMIÉ

Ingénieur généraliste en Génie Electrique et Systèmes de Commande filière énergie et transport à l’UTBM (Université de Technologie de Belfort Montbéliard).

Lors de mes études j'ai étudié l'électronique, l'électrotechnique ainsi que l'automatisme.

Le sujet de l'environnement ne me laissant pas insensible j'ai étudié les énergies renouvelables.



Mes compétences :

Electrotechnique

Electricité

Ingénierie

Energies renouvelables

Industrie

Gestion de projet