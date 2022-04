Benoit VILLAUMIE

De nos jours, une entreprise évolue à la vitesse de son système d’information. Or, dans un contexte de concurrence accrue, il est primordial que ce système d’information puisse répondre aux demandes des intervenants métiers dans des délais de plus en plus courts. Par ailleurs, le développement de partenariats sur les activités non stratégiques induit une interdépendance des systèmes d’informations qui peut nuire à cette réactivité. Comment concilier cette exigence de réactivité et la nécessaire ouverture vers l’extérieur de votre système d’information ?



Ayant participé à la définition et la réalisation d’une architecture SOA, j’ai constaté que ces architectures résolvent effectivement la question de l’ouverture sur l’extérieur du système d’information mais ne garantissent pas à court terme une amélioration de la réactivité. Cette réactivité résulte uniquement de la productivité des équipes et de la qualité des réalisations de la direction des systèmes d’information. Dès lors, comment agir sur ces deux derniers points?



Si mon analyse fait écho ou ouvre des perspectives nouvelles à vos propres réflexions, je serai enchanté d'échanger avec vous pour approndir ces différents points



Mes compétences :

Devops

Architecte

Java Platform

Agile

Big data

Soa

Java EE

SEO

Base de données

Linux

Javascript

JQuery

APM

Appdynamics

Splunk