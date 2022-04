Adrien VINCENT

En tant qu’ingénieur procédés (Grenoble-INP – Phelma – 2009), j’ai développé des connaissances scientifiques dans le domaine environnemental (traitement de l’eau, management de la qualité et de l’environnement, procédés industriels pour l’environnement, …), qui ont été complétées par deux stages chez Cofely et SDCEM au cours desquels j'ai pu les appliquer.



Grâce à mon implication dans deux associations étudiantes, en tant que président et responsable logistique, j’ai développé des compétences de management d’équipe, d’organisation et de communication.



Dans le but de compléter ma formation, j'ai suivi le mastère spécialisé Management Technologique et Innovation, à Grenoble Ecole de Management. Ce mastère, au travers de cours de marketing, management, stratégie, droit et développement international, me permet de comprendre comment créer de la valeur grâce à la technologie, et de cerner tous les aspects (économique, financier, humains) liés à un projet, afin de prendre les décisions adéquates.



Cette double compétence technico-managériale me permet de comprendre l'ensemble des enjeux propres à l'entreprise.



J'ai mis en application ces compétences au cours d'une mission d'un an au Vietnam, en tant qu'ingénieur d'affaires, dans le cadre du développement d'un projet de recyclage d'un déchet industriel. Au cours de cette expérience, j'ai écrit une thèse professionnelle portant sur les facteurs clés de succès du développement d'une PME à l'international.



Je suis intéressé par le management de projet et l'ingénierie d'affaires à l'international.



Parmi mes domaines d'intérêt :

- le développement de projets à l'international

- La stratégie

- la logistique

- le droit des affaires



Mes compétences :

Droit

Droit des affaires

Finance

Gestion budgétaire

Gestion de l'innovation

Ingénierie

Innovation

International

International Marketing

Management

Management de projets

Marketing

Stratégie

Traitement de l'eau

Vente