Adrien VONAU

En ce début d'année 2019, j'ai choisi de marquer une pause dans mon cursus énergétique avec pour fil conducteur le respect de l'environnement. C'est tout naturellement que je me suis tourné vers le vélo qui me passionne. Pour ce faire, j'ai effectué une formation CQP Technicien cycle afin d'être à même d'entretenir et de réparer mes propres vélos. Dans le but d'appliquer ces nouvelles connaissances, j'ai travaillé un mois et demi dans une entreprise de cycle.



Maintenant que j'ai réalisé ce qui me tenait à cœur, je souhaite revenir sur le marché du travail de l'énergie dans le bâtiment avec pour objectif de participer efficacement et durablement à la sauvegarde de notre planète.



Par conséquent, je recherche un poste d'Ingénieur (ou chargé d'études) en efficacité énergétique.



Mes recherches se concentrent actuellement sur la gironde.



Je suis disponible pour tout renseignement.



Mes compétences :

Clima-Win

Développement durable

Dialux

Perrenoud

NovaEquer

AutoCAD

Analyse de cycle de vie

Thermique du bâtiment

Thermique Énergétique

Comfie-Pléiades

Energies renouvelables

Efficacité énergétique

Chauffage

Climatisation

Aéraulique

Audit environnemental

Audit énergétique