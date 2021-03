Stephane SUAUD

Le groupe FROID CONCEPT est un groupe familliale en pleine expansion, nous sommes aujourd'hui présent sur tout l'ouest de la France au travers de nos 9 agences: Surgeres(17) ,Toulouse (31), Bézier (34), Rennes (35), Montpelier (34), Marennes (17) Tulles et de nos points services (bordeaux, nantes, Niort, Montauban, Albi, perpignan, Montpellier, Pau, carcassone)



Nous réalisons un CA de 15 M



Nous sommes spécialisés en froid industriel et semi industriel, dans le domaine de l'agro-alimentaire et le traitement d'air de process et la climatisation.

Nous concevons de nombreux process de froid congélation , décongélation, refroidissement rapide, stockage ou récupération d'énergie.

Gestion de la qualité d'air de vos usines audit et préconisation technique sont nos savoirs.



Vous souhaitez nous contacter pour nos services d'installation, maintenance, contrat d'entretien ou intégrer nos équipes techniques



