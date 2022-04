Adrien WALTER

Jai maintenant 10 ans dexpérience dans le domaine de la maintenance en électronique. J'ai relevé avec intérêt votre offre d'emploi. Après lobtention de mon DUT Génie électronique et Informatique Industrielle et une première expérience professionnelle en métrologie, je souhaite continuer à diversifier et approfondir mes compétences Je suis passionné délectronique et ouvert à de multiples activités. Je suis curieux de nature et prêt à madapter à la diversité du milieu professionnel. Votre entreprise a retenu mon attention car je voudrais continuer à exercer dans un domaine porteur, en pleine évolution. Passionné par mon métier, je peux vous assurer de ma totale implication ainsi que d'une grande rigueur dans les tâches qui me seraient confiées. Je pense pouvoir, grâce à mes compétences et mon savoir-faire, apporter une solide contribution à votre entreprise. Tous types dactivités mintéressent. Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements.



Mes compétences :

Maintenance

Gestion des installations

Electrotechnique

Lecture de plan

Electronique