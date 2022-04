Adrien WATTELET

Diplômé d'école de commerce dans le secteur achats logistique distribution et répondant de plusieurs

expériences dans le domaine de la logistique et de la supply chain en général, je recherche un poste à responsabilités dans ce secteur. Grâce à ces expériences ainsi qu'à mes cours j'ai, entre autres, développé des connaissances techniques dans ce domaine ainsi qu'un esprit d'analyse.

J'ai un projet professionnel solide et une motivation importante ce qui me permettra de répondre aux différentes attentes de la future entreprise avec qui je collaborerai.