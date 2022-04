Adrien YALICHEFF

Ingénieur ENSEM de formation avec une spécialisation dans les domaines de l’énergie, j’ai toujours été attiré par les nouvelles technologies particulièrement celles liées au développement durable.

Cette problématique est très présente dans le secteur des transports notamment dans l’automobile.



C’est pourquoi j’ai choisi d’effectuer mon stage de fin d’études chez Technolia, une PME jeune et innovante qui développe les bornes de recharges de demain destinées aux véhicules électriques.



Dans la même dynamique, je me suis ensuite tourné vers la branche LIGHTING de VALEO afin de travailler sur des feux avant et feux arrières de nouvelle génération, moins énergivores, qui intègrent des LEDs et des systèmes électroniques plus ou moins complexes.





Mes compétences :

RFQ

Automobile

Projet management

Planification

Chiffrage