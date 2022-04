(la troisième personne du singulier n'est pas à prendre au premier degré)



An 1981, Le 8 Mai, naît Adrien Zielinski.



Jetant sa tétine par la fenêtre à un an et demi, il se décide enfin à ne plus être un bébé.

N'étant pas encore capable de réfléchir à son avenir. Cet enfant cède aux joies du loisir . La bande dessinées, le cinéma, la musique, le jeux vidéo seront tant d'éléments qui le maintiendront dans un état joyeux et béat.



Adrien s'ennuie profondément à l'école et se met à dessiner sur les tables et ses cahiers à partir de la 6ème.Et même un petit peu avant, d'ailleurs. Il dessine mal mais arrive à faire rire les camarades avec ses bandes dessinées déjà orientées pour ados boutonneux et adultes frustrés.

Mais il n'a jamais perduré dans cette voie.



Les professeurs, voyant ce curieux personnage dresser des petits bonshommes dans un coin, décident de le laisser faire tout en lui désignant une voie toute tracée pour faire les marchés ou le ramassage d'ordures. Les professeurs des écoles aimant tant dénigrer certains travaux pour faire peur à leurs mauvais élèves.



Il continue ses errances puériles mais si nourrissantes pour sa petite culture personnelle. Et un jour, après tant d'années ... Il arrive en 1ère section littéraire où il apprend, non sans mal, que J.J Rousseau aime se faire fesser sur les genoux de sa bonne.

Mais il va découvrir les joies de l'écriture de scénarii. cela lui rappelle ses premières rédactions en 6ème et 5ème où il inventait des histoires.



Finalement, Adrien en a marre des études. Il décide d'arrêter à 18 ans. Il choisira de faire une école de cinéma. S'imaginant déjà avec une casquette sur la tête et plusieurs bimbos autour du bras. Cette école ne le faisant pas vibrer, il en profite surtout pour s'éclater avec sa nouvelle bande de potes et découvrir les joies de la carte UGC.



Ses amis de cette école de cinéma, décident un jour de lui demander de jouer dans un film. Adrien se prête au jeu pour jouer un abruti dépassant les limites même de l'imbécilité, c'est dire !!



Croisant de nouvelles têtes venues des cours Florent et des Cours Simon. ( Des cours de théâtre, quoi.) Il se laisse emporter par des conseils qui le mèneront vers le premier cours cité plus avant.

Il suit des cours pendant 4 ans. Dans deux cours différents.



Mais les années passent et ces différents cours, école, voies ne lui donnent jamais aucune réponse quant à un avenir à se tracer. Il reste perdu dans ses loisirs chéris.



Il va aussi découvrir les joies d'internet et de l'informatique basique.Il va même jusqu'à faire de la maintenance informatique pour sa mère et quelques amis qui ne lui ont rien demandé, mais ça fait toujours plaisir de nettoyer un PC et de se rendre utile pour des choses qui ne semblent pourtant pas très compliquées.



Remontons quelques années en arrière, lorsque Adrien était en école de cinéma. L'un de ses amis, dont le père possèdait un très grand magasin pour adultes sur Pigalle, lui propose d'y travailler pour un job d'été. Ainsi qu'avec d'autres copains.



C'est là qu'il découvre la relation clientèle ainsi que la vente de produits culturels. (Oui, exactement !) Les tâches effectuées et le travail n'étant pas vraiment intéressants, la vente de jeux vidéo pointe le bout de son nez, un peu plus tard.



L'argumentaire change, les tâches varient un peu. Plus le temps passe et plus il se lasse. Il découvre que la vente n'est pas son truc mais qu'il aime la relation clientèle. Il aime accueillir, discuter, partager.



Paradoxalement, aller au charbon (je voulais dire "au travail") lui donne l'impression de porter un boulet au pied, mais ça lui fait passer le temps, rencontrer des gens et discuter, et donc, il se dit que si ce n'est pas la vente, ce sera quand même un métier de contact.



Mais n'ayant toujours pas d'idées depuis le lancer de tétine, Adrien tourne en rond.



Puis quelques années plus tard, il décide de passer son permis et de faire du bénévolat avec l'association Ludomonde.