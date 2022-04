Adrien ZIMMER

J'ai suivi une formation de Technicien supérieur (BTS Biotechnologies) où j'ai acquis rigueur et maitrise des différentes techniques de paillasse en Génétique, Microbiologie, Biochimie, Culture Cellulaire Animale et Végétale et la Manipulations Animales sur souries et lapins. J'ai pu mettre en pratique mes compétences dans différents laboratoires publics (CNRS, LBLGC) ou privés (ALTADIS).



J'ai complété cette formation technique par une formation théorique en faisant une Licence en Biochimie-Biologie et un Master en Biologie Moléculaire et Cellulaire à la faculté de Sciences d'Orléans. J'ai effectué mes stages de fin d'études en Angleterre à l'Université de Cambridge au System Biology Center.



Je suis actuellement en Doctorat de Génétique à l'Institut Scientifique de la Vigne et du Vin pour la société SARCO, filiale de recherche du groupe LAFFORT.



Spécialisations :Connaissances théoriques et techniques de paillasse en :



-Génétique (PCR, transformation de levure/bactéries, création et entretien de lignées de Drosophiles, séquençage de génome)

- Microbiologie (Tests analytiques, transformation de bactéries )

- Biochimie (Enzymologie, Dosage)

- Manipulations Animale (Dissection, conservation des organes, manipulation en cage)

- Biologie Cellulaire

- Biologie Végétale



Mes compétences :

Biotechnologies

Génétique

Microbiologie industrielle/Fermentation

Microbiologie

BTS

Master of Science

Oenologie