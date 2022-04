Site web:Array

Mail : togoadsi@gmail.com

Facebook : adsi humanitaire

Numéro : 0022891486945



Vous êtes un groupe de scouts, groupe de jeunes, étudiants, retraités ou pas, fonctionnaire et vous avez envie de vous rendre utile, avec des jeunes de tous horizons aux côtés d'une association fiable et sérieuse résolument engagé dans le volontariat et le Développement durable.

« ADSI-TOGO » est une association Togolaise qui vante l'amitié et la solidarité, elle est reconnue et enregistrée au ministère de l’administration territoriale du Togo pour son utilité public. L'association pour le Développement et la Solidarité Internationale œuvre pour le développement de la culture, l'éducation, la santé, l'environnement et le tourisme qu'elle trouve indispensable pour un développement humain durable.

(L'ADSI) < < L'Association pour le Développement et la Solidarité Internationale > > vous invite à ces missions humanitaires (stage, camps chantiers, tourisme solidaire) 2017/2018 dans plusieurs domaines comme:

*Construction de bâtiment scolaire

*Animation socioéducative et sportive, loisirs avec les enfants

*Mobilisation/sensibilisation sur les IST/VIH-SIDA

*Mobilisation/sensibilisation sur le paludisme

*Artisanat Africain (production d'œuvres artistique)

*Reboisement et sensibilisation sur l'environnement

*Agro foresterie

NOS STAGES

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENTS/URBANISATION/GÉNIE CIVIL/INGÉNIERIE

ÉDUCATION

(Enseignants, professeurs, animateurs ou encadreur d'enfants, éducateur spécialisé)

SANTE

(Médecine, infirmerie, sensibilisation aux VIH-SIDA, sensibilisation à l'hygiène)

ENVIRONNEMENT

(Protection de l'environnement, reboisement, sensibilisation sur les déchets plastiques)

ART ET CULTURE

(Peinture, batik, sculpture, promotion de la valeur de l'art et l'art africaine)

C'est le moment de déposer votre candidature à (ADSI-TOGO), les inscriptions aux différents stages, mission de volontariat et aux camps chantiers solidaires internationaux ont déjà commencées en ligne sur http//www.adsi-togo .tg

Pour participé aux missions dans l'ADSI aucune expérience, aucun diplôme particulier n'est requis.

Notre seul critère la volonté d'agir pour aider au développement.

Le programme détaillé des missions et camps chantiers est disponible en ligne sur le site officiel:Array

Retrouvez nous sur http//www.facebook.com/adsi humanitaire ou encore nous joindre par mail à l'adresse: togoadsi@gmail.com

Ou tout simplement nous contacter par téléphone: (00228)91486945

Whatssap:0022891486945

Toute l'équipe de L'ADSI vous souhaite la bienvenue au Togo terre d'accueil et d'hospitalité

Cordialement toute l'équipe de L'ADSI

Le président

ADSI, pour un monde solidaire!!!



Mes compétences :

ANIMATEUR,PRESIDENT D'ASSOCIATION