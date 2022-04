Je suis à la recherche d'un stage de gestionnaire de paie . J'ai obtenu mon diplôme assistant comptable à l'AFPA . Je désire me réorienter dans le métier de gestionnaire de paie .

Je possède de larges connaissance sur le droit social que nous avions étudié à l'AFPA.

J'effectue régulièrement des veilles juridiques sur le site RF Paye et autre site relatif à la législation social et juridique concernant le droit du travail.

Mon stage non rémunéré est prise en charge par le pôle emploi . Il s'agit d'une "PMSMP" qui a une durée maximal d'un mois renouvelable .



Vous pouvez me contacter par mail : haddunadia123@hotmail.fr



Mes compétences :

Gestion administrative

Paie

Gestion de contrats

Déclaration d'embauche