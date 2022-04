Adwen LYNCH-MACPHERSON

Je suis diplômée en master aménagement et gestion des risques majeurs. Je travaille depuis décembre 2008 pour une société de service en création de données cartographiques.

Je suis en charge de projets concernant la cartographie des réseaux de gaz, en particulier pour GrDF. Mes compétences en management, en gestion de projet et mon expertise technique me permettent de mener à bien mes missions en respectant les temps impartis et la qualité demandée. Je suis l'interlocutrice privilégiée de mon équipe et en lien direct avec les clients.

Je souhaite mettre à profit mes compétences en management et gestion de projet dans mon domaine d'étude initial : la gestion des risques majeurs.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Cartographie

Cartographie SIG

État des lieux

SIG