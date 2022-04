- AECIS : 1re Entreprise Communautaire de Conseil en management et technologies labellisée ECC (entreprise 3.0)



- Fondateur du Club des Entrepreneurs Sociaux http://www.clubentrepreneursociaux.fr



- Membre fondateur de l'Union Française des Entreprises Communautaires (UFEC) : http://www.ufec.pro



- Acteur de la 3e révolution industrielle pour un capitalisme distribué, participatif et communautaire.



- Réseau communautaire : consultant-entrepreneur.com



- Incubation de porteurs de projets et d'entrepreneurs



- Interdépendance, coopération dynamique, intelligence collective



- Entrepreneuriat social et communautaire au sein d'une entreprise partagée



- Financement en phase d'amorçage



Mes compétences :

Conseil

Entrepreneuriat social

Intelligence collective

ECC

Entreprise 3.0