L'électricité n'est pas un domaine comme les autres : ce sujet mérite d'être traité par des professionnels aguerris.

Créée en 2015, AEF - Experts Retail est un groupement de 7 entreprises régionales représentant plus de 1000 professionnels, et un CA global de plus de 100 millions d'euros.

Nous avons décidé de dédier nos compétences et services à tous les réseaux de distribution : chaines de magasins et de restaurants, réseaux bancaires et assureurs, pétroliers...

Nos partenaires accompagnent également sur tout le territoire les maitres d'œuvre et agenceurs désireux de pouvoir compter sur des interlocuteurs dédiés à leurs projets, compétents et engagés dans une logique de bordereaux de prix nationaux.

AEF est le premier réseau national INDEPENDANT d’installation et de maintenance pour le retail.







Mes compétences :

Courant faible

Courant fort

Alarme intrusion et domotique

Détection incendie

Distribution HT BT