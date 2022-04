BENZOHRA Abdelkader, Informaticien. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique industrielle de L'UMAB (Université Abdelhamid ibn Badis de Mostaganem) en 2010. En 2011, j'ai obtenu mon diplôme de Master en Ingénierie des Systèmes d'Information toujours de l'UMAB. Je suis actuellement en préparation de mon diplôme de Magister en Informatique option: Modélisation Optimisation et Évaluation des performances des Systèmes (de production notamment) à l'USTO (Université des Sciences et Technologie d'ORAN). J'ai aussi des expérience de travail dans le monde pro.



Mes compétences :

Programmation c

Programmation Java

SQL

Rédaction technique

Planification