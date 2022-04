ZEROUAL Ayoub ,

Ingénieur en automatismes et informatique industrielle de l’École Marocaine de Sciences de l'Ingénieur (EMSI) de RABAT.





COMPÉTENCES:



Systèmes d’exploitations (Vista/Xp/Linux/RT-Linux/Ms.dos) ;



Systèmes embarqués (VHDL/SystemC) ;



Langages de programmation :

(C basic/C++/Html/Assembleur/java/Matlab/ADA/VHDL/Ms.Project/Language ST);



Langages de programmation des Automates :

(Alain Bradley/siemens/Télémécanique/Sofrel/Honeywell Hybrid HC900)



Réseaux et protocole : Unitelway, Profibus-DP, RIO, DH+, DH485,Modèle OSI, TCP/IP , Standard OPC ;



Supervision Afficheur : Xbtl1000, WinCC, RsView,PcWin"Sofrel LACROIX".Controle Station 900 HONEYWELL



Ci-dessous mon CV pour plus d'informations:

http://www.doyoubuzz.com/ayoub-zeroual/



