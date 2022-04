Aelya NOIRET

Etycom : Communication externe : conseil et gestion opérationnelle, formations et accompagnement.

(relations presse, relations publiques, édition, redaction, événementiel, communication corporate)



Secteurs généralistes btoc, btob, btobtoc

(Références : santé, services, médias, finances, marketing, associations, deco intérieure, famille, enfants, éducation, services a la personne)



Paris - Nimes - Montpellier

www.etycom.fr



Expérience passée :

Apres près de 10 ans au sein de l’Agence WELLCOM, agence conseil en Communication, en tant que Directrice Clientele, j’ai développé une expertise professionnelle en matière de communication externe (recommandation, réalisation de plan de communication), de relations presse/publiques, d'événements RP, et de gestion des outils Créa, avec une dimension conseil et stratégique.



Management d'une équipe de 10 collaborateurs (consultantes et attachées de presse) pour la gestion opérationnelle et stratégique des programmes de communication et Relations Presse.



Gestion des actions de communication transversales (Relations presse, Relations Publiques, événement, etc.) en prise directe avec le terrain, avec une approche conseil, stratégique et opérationnelle dans des domaines BtoB, BtoC, BtoBtoC et associatif



Mes compétences :

Communication

relations presse

média

Rédaction

Community management