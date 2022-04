Aeneas MC NULTY

Après cinq ans d’expérience comme ingénieur de travaux en Grande-Bretagne, je souhaite relever un nouveau challenge professionnel et personnel et concrétiser un projet familial d’installation en France, pays de ma compagne.



Mon travail dans un grand groupe de BTP pluridisciplinaire (plus de 19 000 employés, CA annuel de 4,3 milliards d’euros), à des postes de terrain et en bureau d’étude, m’a permis de consolider mes connaissances techniques et de développer mes qualités relationnelles. Grâce à ma capacité d’adaptation, mon sens pratique, ma rigueur et mon organisation, j’ai fait partie des 10 % des employés les plus performants de la branche Infrastructure de ma société en 2009/2010.



Je dispose des compétences suivantes :

- Management : encadrement d'ingénieurs de chantier, coordination des équipes de sous-traitants

- Gestion des programmes, de la qualité et du budget : mise au point et direction d'études des risques avant travaux (risques liés à la sécurité, à la construction et risques commerciaux), préparation des programmes de travaux dans le respect des étapes clés du contrat, préparation et mise en œuvre des plans de gestion de la circulation routière, préparation et mise en œuvre des plans de contrôle et d'essais, élaboration des manuels d'exploitation et de maintenance, rédaction des documents d'orientation pour les appels d'offres, surveillance de la rentabilité des travaux par rapport au contrat

- Hygiène et sécurité : coordination des activités relatives aux ouvrages provisoires, coordination adjointe des activités relatives à l'entrée dans les espaces confinés, contrôle de l'application des consignes de sécurité du chantier, responsable des formations sur la sécurité comportementale au travail, sauveteur secouriste du travail, énoncé des méthodes et évaluation des risques.



Mes compétences :

