Aénora SÉRAZIN

Jeune professionnelle de la communication, j'enrichie ma formation d'un Mastère Directeur de projet de communication à l'ISCPA (Paris). Afin d'acquérir plus d'expérience dans le domaine, je recherche un stage à partir d'octobre 2018, puis un contrat professionnel à partir de janvier 2019, dans la communication événementielle et culturelle.

L'adjectif qui me qualifie le mieux : l'enthousiasme. Je m'épanouis particulièrement dans la stratégie et la réflexion autour de projets de communication. J'ai déjà une expérience dans la conduite de projets événementiels et culturels grâce à mon année d'alternance au sein de la Direction de la communication de l'Université d'Evry. Fête de la science, Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur (Jaces), et événements du pôle culture de l'Université : autant de projets que j'ai aidé à encadrer avec plaisir !

Si vous cherchez un collaborateur motivé, curieux, et proactif, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Synthèse

Relationnel

Réflexion stratégique

Créativité

Rédaction