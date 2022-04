Aesa LEFEBVRE

C'est à l'Ecole Fleuri Delaporte que j'obtiens mon diplôme de stylisme.

Co-styliste et illustratrice pour Ninie Wozniak (La Parigote), j'intègre par la suite le bureau de style Peclers Paris avant de travailler pour Vanessa Bruno. Par la suite j'ai l'occasion d'être habilleuse pour des défilés de Haute Couture avant de me lancer dans l'aventure du Freelance !



Autodidacte d'Illustrator.

Je travaille essentiellement à la tablette graphique sur Illustrator et Photoshop, ainsi qu'à la main (crayon, feutre, encre de chine...)



Je vise tout magazines (papiers et web), livres, affiches, publicités...

Et reste ouverte à toutes autres propositions d'illustrations diverses.



Mes compétences :

Illustration

Dessin

Stylisme

Mode

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop