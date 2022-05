Cynthia DUBUS-VERRIER

Afin que vos clients puissent se projeter dans nos dessins et dans vos produits, le studio En Petit Comité s'attache à transmettre sa bonne humeur et à prendre plaisir en travaillant !



Nos dessins se veulent tantôt sensibles et poétiques, tantôt ludiques et décalés.

Peuplés de flore et de faune, dondes positives, de joie de vivre et de délicatesse, de porte-bonheur et de petits trèfles à 4 feuilles... Ils font appel à l'émotion et à linconscient collectif à travers des valeurs universelles.



La plupart des motifs sont dessinés à la main afin que chacun puisse y déceler un traité sensible. Ils sont ensuite retravaillés de manière digitale pour que vous puissiez en avoir une utilisation rapide, simple et facile.



Contactez le studio, Cynthia, notre spécialiste en design de motifs, sera ravie de venir vous présenter la collection, de vous conseiller selon vos besoins et de vous montrer que nos créations font la différence.