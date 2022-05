Wajiha AYARI

Bonjour,

Je suis bien une dame a l'age de 40 ans j'ai construit la société NEW EYES FASHION après une expérience de 15 ans dans le domaine de confection en tant que styliste modéliste, responsable bureau d’étude. J'ai travaillé avec des marques très connus: ADIDAS, HUGO BOSSE, DOLCE GABBANA, LA PERLA, MARKS & SPENCER, MAGDA GOMES, HUIT, EVA RACHLINE, NEXT, DIM, PLAYTEX ...

Grace a cette longue expérience dans ce domaine je suis devenue polyvalente je peux produire: T-shirts, polo, prêt a porte, sous vêtement, vêtement léger et lourds (Femme, Homme, Enfant, Bébé)...

De ma part je vous garantie la satisfaction totale de votre parts en terme de qualité/prix.

Et pour présenté ma société.

NEW EYES FASHION est une societe industrie qui peut répondre a vos services comme:



1) BUREAU D'ÉTUDE:

* développement de produit (création-réalisation) des modèles

*gradation a l'aide d'un logiciel spécifier( lectra system)

*Dossier technique



*placement a l'aide d'un logiciel spécifier (lectra system)

2) RECHERCHE DE FOURNISSEUR:



*Par spécialité et compétence



*Négociation de prix avec fournisseur ( produit fini)



3) PRODUCTION:

* coupe



* confection ( 100 machines)



* emballage



4) CONTRÔLE QUALITÉ:



* suivis planning

* contrôle qualité et quantité du produit



5) IMPORT EXPORT



*importer les fournitures nécessaire de l'étranger avec des prix négocier en cas de produit fini (a votre charge)

*exporter les produits réaliser en respectant les délais de livraison ( a votre charge)

Ça nous fait énormément plaisir de travailler avec vous, et avec beaucoup d’enthousiasme j’espère qu’on aura une bonne collaboration. Moi et toute l’équipe de NEW EYES FASHION on est a votre disposition pour toute autre information.

Cordialement

Ayari Wajiha

Contacte :

Nom de la société : NEW EYES FASHION

Email : neweyesfashion@yahoo.fr

Tel : (216) 26710627

SKYPE: eyouta_2008