Jean-Michel SLOTA

Bonjour

Modéliste - Toiliste - Free-lance depuis 2009

Basé à Paris 75017





Doté d’une expérience professionnelle d’environ 15 ans, travaillé dans bureau d, étude et de style

orienté ma carrière vers le tailleur. Je me suis ouvert à d’autres applications telles que le sportwear, le jean ‘s, le cuir et plus largement le prêt-à-porter féminin et Masculin

Formé aux outils informatique DAO photoshop_illustrator et CAO,Lectra Expert j’ai toujours actualisé mes compétences notamment par l’intermédiaire du Greta de la mode_chambre syndical de la couture parisienne et de l’Académie Internationale de coupe de Paris.



Process des collections.

1/2 toile_ toile complète_essayage_rectifications

envoie de photos aux créateurs.

Patronage- Numérisation- Graduation- Placement

Travail en relation avec atelier pour montage prototype à Paris

Pour nous contacter:

Mail: jeanmichelslota@yahoo.fr



Mes compétences :

Couture

Mode

Qualité

Modéliste

Graphisme

Adobe Illustrator

Lectra

Dynamique

Textile

Digitalisation numérique

Modélisation numérique

Gradation numérique