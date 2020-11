Philippe SLOTA

Je suis tombé dedans à la sortie de l'école et sans le savoir j'avais trouvé ma voie : la finance.





- D'abord au Crédit Lyonnais (2 ans) sur la gestion d'Opcvm en tant que développeur / responsable de petit projet sur l'embryon d'IDEE (produit sunguard) et sous une facette totalement technique.



- Ensuite dans un milieu international à Toronto (1 an) chez Algorithmics sur un price d'options exotic : facette toujours technique mais plus fonctionnelle.



- De retour en France et Indépendant au Crédit Lyonnais (3 ans)sur le domaine de la Trésorerie. Facette tant Encadrement (5 p) que fonctionnelle (Trésorerie Fo).



- Puis une stabilisation de 9 ans à CALYON (Credit Agricole Indosuez) pour prendre en charge petit à petit les activités IT autour de Summit tant en France qu'à l'international jusqu'à la fusion.Facette à dominante d'encadrement IT.



Passons sur l'expérience loupée (6 mois) d'ATOS ORIGIN qui m'a fait comprendre que j'étais une fois pour toutes fait pour aider à mettre en branle les stratégies IT de grands groupes financiers et on comprendra que j'ai naturellement atterri dans le groupe Caisse d'épargne pour prendre en charge la MOE de la plateforme financière des caisses : système Front (Summit) to Compta (Arpson).



Mes compétences :

Arpson

Business

Business Object

Finance

Finance de marché

summit