Paul JOUHANNEAUD

Après avoir découvert par hasard les Achats chez Valeo, je n'ai pas quitté cette fonction par de nombreuses missions, d'acheteur opérationnel à responsable de service et de marché en passant par les Achats projets.



Les Achats permettent de développer une relation équilibrée avec les fournisseurs du moins dans l'Industrie et c'est ce que j'apprécie dans cette fonction, l'objectif de la mission restant l'optimisation des coûts pour ma société.



L'aspect relationnel et multiculturel est aussi un point que j'apprécie.



Mes compétences :

Achat

Négociation

acheteur

Achats

Management

Sourcing